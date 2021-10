31. Filmfest Emden-Norderney startet nach Corona-Pause

Emden (dpa/lni) – Nach mehr als zwei Jahren pandemiebedingter Pause startet an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) das 31. Internationale Filmfest Emden-Norderney. Eröffnet wird das Festival mit der deutschen Komödie «Alles in bester Ordnung», wie die Festivalleitung mitteilte. Der unterhaltsame Film über das Zuviel und Zuwenig an Dingen im Leben ist das Regiedebüt von Natja Brunckhorst, bekannt aus ihrer Rolle als Christiane F. in «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo». Die Regisseurin wird auch zur Eröffnung in einem Emder Kino erwartet. Bei dem Festival gilt die 2G-Regel – Eintritt bekommen also nur geimpfte und genesene Menschen.

Eine Woche lang sind bei dem Filmfest 64 deutsche und internationale Komödien, Dramen, Dokumentationen, Kurz- und Animationsfilme zu sehen. Ein Teil der mehr als 140 Vorstellungen werden auch auf der Insel Norderney im Kurtheater und im Conversationshaus gezeigt. 17 Filme sind als Deutschlandpremiere oder Uraufführung angekündigt. Im Mittelpunkt des Programms stehen traditionell Filme aus Nordwesteuropa. Insgesamt wird in diesem Jahr ein Preisgeld von 55 500 Euro in neun Kategorien ausgelobt.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-491447/2

