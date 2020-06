3000 Kilometer Wanderwege im Westharz: Netz optimiert

Zwei Wanderer gehen in der Nähe von Altenau im Oberharz über einen schmalen Wanderweg. Foto: picture alliance / Swen Pförtner/dpa

Goslar (dpa) – Drei Jahre nach Beginn der Arbeiten ist die Optimierung des Wanderwege-Netzes im niedersächsischen Westharz abgeschlossen. Wanderern und Touristen stehen nach Angaben des Landkreises Goslar nun ausgeschilderte Routen mit einer Gesamtlänge von rund 3000 Kilometern zur Verfügung. Gleichzeitig wurden zahlreiche, wenig attraktive und kaum begangene Strecken stillgelegt.

«Das Wegenetz wurde zwar verkürzt, hat dadurch aber deutlich an Qualität gewonnen», sagte Rainer Schlicht vom Landkreis Goslar, der die Projektarbeit koordiniert hat. Nach Angaben des Harzer Tourismusverbands HTV wird auch in den beiden anderen Anrainer-Ländern Sachsen-Anhalt und Thüringen in Verbindung mit dem Harzklub an einer Optimierung des Wanderwege-Netzes gearbeitet.