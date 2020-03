Hildesheim (dpa/lni) – Der Vorsitzende der Landes-Asten-Konferenz Niedersachsen, Stephan Buchberger, hat in der Corona-Krise 3000 Euro Überbrückungsgeld für Studierende gefordert. Der «Hildesheimer Allgemeinen Zeitung» sagte er nach einer Telefonkonferenz mit niedersächsischen Studierendenvertretern: «Es läuft zum Teil chaotisch, weil jede Hochschule zum Beispiel den Umgang mit den Prüfungen anders handhabt.» Schlimmer noch als die Zustände an den Unis seien die Geldsorgen: Zwei Drittel der Studierenden müssten nebenbei arbeiten. Sie könnten in der Regel jetzt nicht mit einer Lohnfortzahlung oder einem Kurzarbeitergeld rechnen, sagte Buchberger, der Referent im Asta der Universität Hildesheim ist. Asta ist die Abkürzung für Allgemeiner Studierendenausschuss, das Gremium vertritt an Hochschulen die Belange der Studenten.