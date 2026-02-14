300 Tiere sterben bei Brand auf Obsthof – hoher Sachschaden

Eutin (dpa/lno) –

Mehr als 300 Tiere sind bei dem Brand einer 700 Quadratmeter großen Lagerhalle auf einem Obsthof in Eutin (Kreis Ostholstein) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt. Neben den gestorbenen Schafen, Alpakas und Hühnern wurden auch mehrere Maschinen zerstört. Das Gebäude brannte komplett nieder.

Löschteich zugefroren

Das winterliche Wetter behinderte die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. Ein angrenzender Löschteich sei aufgrund der niedrigen Temperaturen zugefroren gewesen, so der Sprecher. Die Flammen wurden mittlerweile gelöscht. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.