300-Quadratmeter-Halle steht in Flammen

Nübel (dpa/lno) –

In Nübel (Landkreis Schleswig-Flensburg) steht eine Lagerhalle in Brand. Nach Angaben der Polizei sei das Feuer um kurz vor sechs Uhr am Dienstagmorgen gemeldet worden. In der 300 Quadratmeter großen Halle werde Holz gelagert, Menschen seien nicht in Gefahr. Mehrere Freiwillige Feuerwehren seien im Einsatz.

Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Ursache des Brandes und zur Höhe des Schadens lagen zunächst keine Informationen vor. Zuvor berichtete der NDR.