300.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in Oldenburg

Beim Brand einer Wohnung in Oldenburg ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Ein Bewohner aus einer Nachbarwohnung erlitt Verletzungen, als er sich durch ein Fenster rettete, und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer war am Samstag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an.