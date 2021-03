Der Schriftzug «Feuerwehr» ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Dörverden (dpa/lni) – Bei einem Brand auf einem Grundstück in Dörverden im Landkreis Verden ist ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen nach sei das Feuer bei Schweißarbeiten entstanden, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Ein Wohnhaus und ein Anbau brannten bis auf die Grundmauern ab. Rund 120 Feuerwehrleute waren am Sonntagnachmittag mehrere Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

