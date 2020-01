30 Tage vor der Wahl: Politiker dürfen mit Plakaten werben

Ein Mann wirft einen Umschlag mit Stimmzetteln in eine Wahlurne. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Sie werden in der ganzen Stadt an Bäumen oder Laternen zu sehen sein: Parteien aller Couleur können vom heutigen Freitag an mit Plakaten um die Stimmen der Hamburger bei der Bürgerschaftswahl werben. Die Plakatierung sei erst 30 Tage vor der Wahl erlaubt, vorher nur in Zusammenhang mit einer Veranstaltung, erklärte Landeswahlleiter Oliver Rudolf am Donnerstag. Zum Start wollen die Linken ihre Wahlplakate in Anwesenheit ihres Bundesparteichefs Bernd Riexinger vorstellen. Grünen-Bürgermeisterkandidatin Katharina Fegebank wird ein Großflächenplakat enthüllen. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher, der als Spitzenkandidat für die SPD antritt, wird an dem Tag Kampagnenmotive präsentieren.

