30 Schafe gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Lehe (dpa/lno) –

29 tragende Mutterschafe und einen Schafsbock haben Unbekannte von einer Weide in Lehe (Kreis Dithmarschen) gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Täter die Tiere der Rassen «Texel» und «Suffolk» in der vergangenen Woche in ein größeres Fahrzeug oder in ein Zugfahrzeug samt Anhänger geladen haben, wie sie mitteilten.

Ein Zeuge soll am Tatabend einen dunkeln Geländewagen mit silberfarbenen Viehanhänger in der Nähe der Weide gesehen haben. Ein Zusammenhang könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Lunden entgegen.