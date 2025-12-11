30 neue Stellen für Jugendhilfe in den Bezirken

Mit zusätzlichen Fachkräften will Familiensenatorin Bekeris die Jugendhilfe in den Bezirken stärken. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

30 zusätzliche Fachkräfte bei den Allgemeinen Sozialen Diensten (ASD) sollen die Jugendhilfe in den Hamburger Bezirken stärken. Damit werde die Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien «vor Ort» weiter ausgebaut, teilte Familiensenatorin Ksenija Bekeris (SPD) mit. Familien sollen so frühzeitiger erreicht, Hilfen passgenauer gestaltet und der Kinderschutz verbessert werden.

«Die Fachkräfte der Allgemeinen Sozialen Dienste sollen noch näher am Alltag der Familien sein», sagte Bekeris. «Durch die enge Zusammenarbeit mit Eltern, Kitas, Schulen, Einrichtungen und Vereinen in den Sozialräumen schaffen wir starke Netzwerke für ein gutes Aufwachsen und mehr Beteiligung der jungen Menschen in ihrem Lebensumfeld.»

Durch das zusätzliche Personal solle mehr Zeit für Kinder, Jugendliche und ihre Familie ermöglicht werden.