30 Millionen Euro für Hafenanbindung in Cuxhaven

Cuxhaven (dpa/lni) –

Einen neuen Hafenzubringer in Cuxhaven fördert das Land Niedersachsen mit 30 Millionen Euro. Er soll die Anbindung des Hafens stärken und die weitere Entwicklung des Deutschen Offshore-Industrie-Zentrums (DOIZ) sichern. «Mit dieser neuen Hafenstraße sichern wir Cuxhavens Rolle als Schlüsselstandort für die Offshore-Windenergie und stärken gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region», sagte Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag.

Mit dem Projekt entsteht eine kreuzungsfreie Straßenverbindung über eine Brücke, die das Hafen- und Industriegebiet miteinander verbindet. Die wachsenden Dimensionen von Turbinenhäusern und Rotorblättern machen eine tragfähige Verkehrsanbindung unerlässlich, wie es in einer Mitteilung der Stadt Cuxhaven hieß. Die Anbindung könne Lasten von bis zu 5.000 Tonnen aufnehmen.

Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt rund 87,9 Millionen Euro. Der Förderanteil des Landes liegt bei 34,12 Prozent. Der Bau ist für den Zeitraum von Juli 2026 bis Dezember 2029 vorgesehen.