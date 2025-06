30 Meter hoher Baum fällt auf Zelt: ein Schwerverletzter

Travenhorst (dpa) –

Ein 30 Meter hoher Baum ist in Travenhorst im Osten von Schleswig-Holstein auf ein Partyzelt gekracht und ein Mensch ist dabei schwer verletzt worden. Der Baum sei am Samstagabend zunächst auf einen anderen Baum und dann auf das Partyzelt gefallen, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei wurde eine Person am Fuß verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die restlichen 40 Personen blieben unverletzt, mussten aber von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.