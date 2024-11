30 Jahre alter Fall bei «Aktenzeichen XY… Ungelöst»

Hannover (dpa/lni) –

Der Fund einer Frauenleiche vor 30 Jahren in Hannover soll am Mittwoch in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst» aufgegriffen werden. Zwei Studentinnen hatten im August 1994 auf dem Bundeswehrgelände «Bothfelder Heide» in der Landeshauptstadt die skelettierte Leiche einer Frau entdeckt. Die Ermittler gehen nach Angaben der Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Die Leiche lag in einem mehr als einem Meter tiefen Erdloch und ihre Hände waren mit Handschellen gefesselt. Ermittler nehmen an, dass sie mindestens zwei Jahre vor dem Fund auf dem Gelände vergraben und im Zeitraum zwischen den Jahren 1989 und 1992 getötet wurde.

Die unbekannte Frau war zwischen 30 und 55 Jahre alt, war zierlich und hatte rotbräunliche Haare. Außerdem trug sie ein Shirt mit der Aufschrift «Little Italy – New York City». Die Polizei hofft durch die Vorstellung des Falls in der Sendung auf neue Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Opfer oder der Tat. Der Fall ist Teil der internationalen Fahndungskampagne «Identify Me», an der sechs europäische Länder und Interpol arbeiten.