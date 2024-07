30-Jähriger wird für ein Paar Socken zum Ladendieb

Northeim (dpa/lni) –

Für ein Paar Socken im Wert von acht Euro lässt sich ein 30-Jähriger aus Northeim als Ladendieb erwischen. Am Donnerstagnachmittag habe der Mann beim Einkauf in einem Supermarkt die Socken in seiner Jackentasche verstaut, dabei habe ihn ein Ladendetektiv beobachtet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Dann ging der 30-Jährige zur Kasse und bezahlte andere Ware. Auf dem Weg zum Ausgang sprach ihn der Ladendetektiv an und informierte die Polizei. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Außerdem werde wegen Ladendiebstahls ermittelt.