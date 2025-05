Nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hauses in Hamburg-Neuallermöhe ist eine schwer verletzte Frau ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Frau ist am Morgen aus dem dritten Stock eines Hauses in Hamburg-Neuallermöhe gestürzt. Die 30-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Suizidabsicht, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. In dem Haus befindet sich eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderungen. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.