3:0 gegen Bergamo: St. Pauli schlägt Europa-League-Sieger

Hamburg (dpa) –

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli hat ein Testspiel gegen den Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo mit 3:0 (0:0) gewonnen. Bei der Millerntor-Premiere des neuen Trainers Alexander Blessin erzielten Johannes Eggestein (58. Minute), Oladapo Afolayan (68.) und Carlo Boukhalfa (70.) am Freitagabend die Tore für die Hamburger.

Für St. Pauli war es der letzte Auftritt vor dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal beim Regionalligisten Hallescher FC am nächsten Freitag. Der Halbzeitstand von 0:0 war noch glücklich für die Hamburger. Nach der Pause steigerte sich das mit den drei Neuzugängen Fin Stevens (FC Brentford), Robert Wagner (SC Freiburg) und Morgan Guilavogui (RC Lens) angetretene Team.

Bergamo steht sogar schon kurz vor dem Finale um den europäischen Supercup gegen Real Madrid (Mittwoch) und dem Start in die italienische Serie A gegen US Lecce (19. August). Auch der erst am Vortag verpflichtete italienische Nationalstürmer Mateo Retegui kam im Millerntor-Stadion bereits für eine Halbzeit zum Einsatz.