30.000 Euro Beute: Öffentlichkeitsfahndung nach Enkeltrick

Trappenkamp (dpa/lno) –

Nachdem eine Rentnerin in Trappenkamp (Kreis Segeberg) Opfer von sogenannten Enkeltrickbetrügern geworden ist, sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach einem der Täter, der sich als Polizist ausgegeben hatte. Bei dem Betrug hätten die Täter 30.000 Euro erbeutet, teilte die Polizei Bad Segeberg am Montag mit.

Drei Frauen hatten sich demnach am Telefon als die Tochter der Frau sowie als Polizeibeamtin und Staatsanwältin ausgegeben. Der Rentnerin wurde am 5. Mai mitgeteilt, dass ihre Tochter nach einem von ihr verschuldeten Verkehrsunfall mit einer Toten und einem schwer verletzten Kind das Geld als Kaution benötige. Bis zur vereinbarten Geldübergabe hätten sie ihr Opfer fast durchgängig am Telefon gehalten. Wenig später erschien ein angeblicher Bote bei der Frau, um das Geld sowie eine Echtgold-Medaille in Empfang zu nehmen.

Der Unbekannte sei etwa zwei Meter groß, schlank und zwischen 30 und 40 Jahren alt gewesen. Seine dunkle Kleidung mit blauen und grünen Streifen auf der Seite habe an eine Uniform erinnert. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes.

Außerdem warnt die Polizei insbesondere ältere Menschen erneut vor betrügerischen Anrufen. Diese seien ein bundesweites Phänomen, das oftmals durch überörtliche Täter begangen werde, um durch Anrufe an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen.