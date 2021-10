2G in Hamburg jetzt auch im Handel und bei Friseuren möglich

Ein Hinweis zum Einlass nach den 2G-Regeln (Geimpft, Genesen) am Eingang einer Bar auf der Großen Freiheit an der Reeperbahn. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg können Teile des Einzelhandels und Anbieter körpernaher Dienstleistungen von Sonnabend an Kunden nach dem 2G-Optionsmodell bedienen. Laut der neuen Corona-Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats, die am Freitag veröffentlicht wurde und um Mitternacht in Kraft treten sollte, können Händler und beispielsweise Friseure also selbst entscheiden, ob sie nur noch Geimpften und Genesenen ihre Türen öffnen. Dann entfallen Masken- und Abstandspflicht. Allerdings müssen der Impfnachweis kontrolliert und Daten zur Kontaktnachverfolgung erhoben werden.

Ausgenommen vom Optionsmodell werden Angebote des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien oder Apotheken. Dort sollen auch Ungeimpfte weiter einkaufen können – wie alle anderen mit Maske und den bekannten Abstandsregeln.

Unter 18-jährige Ungeimpfte fallen weiterhin in die 2G-Gruppe. Eine schon bestehende Ausnahme wurde erneut verlängert.

© dpa-infocom, dpa:211022-99-699694/3