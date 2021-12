2G im Einzelhandel voraussichtlich in der kommenden Woche

«Geimpft! Genesen!» steht auf einem Schild. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Ungeimpfte Menschen werden voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche in vielen Geschäften in Niedersachsen keinen Zutritt mehr erhalten. Das sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag. Bund und Länder hatten zuvor beschlossen, dass der Einzelhandel künftig bundesweit unter die 2G-Regel fallen wird. Somit haben dort nur noch vollständig gegen das Coronavirus geimpfte oder von einer Covid-Infekion genesene Menschen Zutritt. In Niedersachsen war dies bislang nicht der Fall. Geschäfte des täglichen Bedarfs, also etwa Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken, sind davon nicht betroffen.

Weil sagte, dass dieser Beschluss in der kommenden Woche in die Landes-Coronaverordnung eingearbeitet werden soll. Dann soll feststehen, von welchem Tag an dies genau gelten soll – in rund einer Woche sei ein möglicher Zeitrahmen.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-233590/2