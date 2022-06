2900 Triathleten beim Ironman mit EM der Frauen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Rund 2900 Triathleten aus 82 Nationen gehen am Wochenende in Hamburg zur fünften Auflage des Ironman an den Start. Teil der Veranstaltung ist die Europameisterschaft der Frauen. Wie die Veranstalter am Mittwoch informierten, ist das Teilnehmerfeld so international wie noch nie. Deutschland, Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und Spanien stellen die meisten Sportler und Sportlerinnen.

Am Sonntag fällt der Startschuss für die Profi-Frauen bereits um 6.15 Uhr. Die Age-Group-Athletinnen und -Athleten folgen 15 Minuten später. Die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke führt durch die Binnen- und Außenalster. Per Rad sind anschließend 180 Kilometer über die Reeperbahn, den Fischmarkt und vorbei an den Landungsbrücken bis in die Vier- und Marschlande und wieder zurück zu absolvieren. Es schließt sich der Lauf über die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern an. Die Siegerinnen und Sieger werden gegen 14.45 Uhr am Rathausmarkt erwartet, Rennschluss ist 23:00 Uhr.

Titelverteidigerin ist die Heidelbergerin Laura Philipp. Zu den Favoritinnen zählen die US-Amerikanerin Chelsea Sodaro, die Französin Manon Genet und die Vorjahreszweite Renee Kiley aus Australien.

«Wir sind überwältigt, dass die Ironman European Championship Hamburg innerhalb von zwei Monaten bereits ausverkauft war und bedanken uns recht herzlich bei allen Athletinnen und Athleten für das große Vertrauen», sagte Oliver Schiek, Geschäftsführer der Ironman Germany GmbH.