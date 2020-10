29-Jähriger nach Attacke in psychiatrischer Einrichtung

Hamburg (dpa) – Nach der Attacke auf einen jüdischen Studenten vor einer Synagoge in Hamburg wird der 29 Jahre alte Tatverdächtige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Einen entsprechenden Unterbringungsbefehl habe am Montag eine Untersuchungsrichterin erlassen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Dem 29-jährigen Deutschen mit kasachischen Wurzeln wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft, die die Ermittlungen an sich gezogen hat, geht von einer antisemitischen Tat aus.

Der Mann hatte am Sonntag einen 26 Jahre alten jüdischen Studenten mit einem Klappspaten geschlagen und schwer verletzt. Es sei davon auszugehen, dass der Verdächtige die Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung im Zustand erheblicher Einschränkung oder ganz ohne Schuldfähigkeit begangen habe, sagte die Sprecherin.

Schon bei seiner Festnahme am Sonntag hatte der Mann nach Polizeiangaben einen extrem verwirrten Eindruck gemacht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatten Ermittler nach der Tat weitere Hinweise auf eine Erkrankung gefunden. Wie aus Sicherheitskreisen zu erfahren war, lebte der Mann im vergangenen Jahr noch in Berlin in einem Übergangswohnheim für Spätaussiedler, Flüchtlinge und jüdische Zuwanderer. Dort soll es angeblich einen Vorfall gegeben haben, bei dem ein Messer eine Rolle spielte.

