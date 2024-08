29-Jähriger erstochen – Streit mit 30-köpfiger Gruppe

Hamburg (dpa) –

Bei einer Auseinandersetzung in Hamburg-Billstedt ist ein 29-Jähriger erstochen worden. Der Mann und sein 20 Jahre alter Neffe seien am Montag gegen 23.00 Uhr mit einer Gruppe von etwa 30 Personen aneinandergeraten, teilte ein Polizeisprecher mit. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben, der 29-Jährige starb noch am Tatort in der Nähe des U-Bahnhofs Billstedt. Der 20-Jährige habe Augenreizungen erlitten und sei vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt worden.

Die große Gruppe sei geflüchtet. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die Polizei bat Zeugen der Auseinandersetzung um Hinweise. Zum Tatwerkzeug machte die Polizei keine Angaben. Nach Medienberichten soll es ein Messer gewesen sein. Auch der Hintergrund des Streits blieb unklar. Der Getötete und der Verletzte sind laut Polizei Afghanen.