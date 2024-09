29-Jähriger bei Unfall in Samern lebensgefährlich verletzt

Samern (dpa/lni) –

Ein 29-Jähriger ist in Samern (Landkreis Grafschaft Bentheim) in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Am Freitagabend habe der 29-jährige Fahrer in einer Rechtskurve überholt und sei dabei aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Die Freiwillige Feuerwehr habe den Mann aus seinem Fahrzeug geborgen, er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.