29-Jähriger bei Unfall aus Auto geschleudert

Barsbüttel (dpa/lno) –

Bei einem Autounfall in Barsbüttel (Kreis Stormarn) ist ein 29 Jahre alter Mann aus seinem Auto geschleudert worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall schwer verletzt.

Der 29-Jährige war demnach am frühen Morgen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Den Angaben zufolge überschlug sich das Fahrzeug und landete im Straßengraben. Da der Fahrer nicht angeschnallt war, wurde er durch die Wucht des Unfalls aus dem Auto geschleudert. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.