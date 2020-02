Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa

Pinneberg (dpa/lno) – Bei einem Verkehrsunfall in Pinneberg ist ein 29-Jähriger schwer verletzt worden. Am Dienstagabend bog eine 59 Jahre alte Pinnebergerin in eine Straße ein und stieß dabei mit dem Pkw des 29-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei prallte das Auto des Mannes gegen einen Baum. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die 59 Jahre alte Frau wurde nach Angaben der Polizei nur leicht verletzt.

