29-Jähriger angefahren – Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Delmenhorst (dpa/lni) –

Weil sie einen 29-Jährigen in Delmenhorst mit ihrem Auto vorsätzlich angefahren und lebensgefährlich verletzt haben sollen, ist gegen zwei Männer Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Die 26 und 34 Jahre alten Männer sollen ihr Opfer am Donnerstagnachmittag ein erstes Mal angefahren haben, als dieses mit einem E-Scooter unterwegs war, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Anwohner hatte einen Knall gehört und vor seinem Haus den beschädigten E-Scooter gesehen. Anschließend soll das Opfer zu Fuß geflüchtet sein. Das Auto folgte dem 29-Jährigen und fuhr ihn den Angaben zufolge kurze Zeit später erneut an. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Anschließend stiegen die Insassen laut Zeugenaussagen aus dem Wagen und übten weiter Gewalt gegen das Opfer aus. Zeugen zogen den Schwerverletzten aus dem Gefahrenbereich. Den Angaben zufolge verhinderten sie so, dass die Männer das Opfer überfahren konnten, als diese wieder in den Pkw eingestiegen waren.

Die Tatverdächtigen flüchteten mit dem Pkw. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später stoppte die Polizei das Auto, sie nahm die beiden Insassen fest. Das Opfer und die mutmaßlichen Täter sollen sich kennen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.