28-Jähriger versucht Ex-Freundin zu töten

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat einen 28-jährigen Mann festgenommen, der versucht hat, seine Ex-Freundin zu töten. Die Beamten trafen am Dienstag in der Wohnung in Hamburg-Wilhelmsburg ein, als er «gerade gewaltsam auf die Frau einwirkte», teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 48-Jährige schwebte laut Polizei zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die Mordkommission ermittelt nun wegen versuchten Totschlags.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Frau und ihr 28-jähriger Ex-Freund in ihrer gemeinsam genutzten Wohnung in Streit geraten. Aufgrund der Hilfeschreie der Frau verständigte ein Nachbar die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, gingen sie dazwischen und nahmen den 28-Jährigen aus Ghana vorläufig fest. Am Mittwoch sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden.