28-Jähriger stürzt nach Streit in Tiefe

Wolfsburg (dpa/lni) –

Ein 28-Jähriger ist in Wolfsburg von einem Balkon etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte der Mann am Mittwochabend an einem Baugerüst hoch und traf auf einen 27 Jahre alten Wohnungsbewohner in der zweiten Etage, der sich auf einem Vorsprung aufhielt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort sei es dann zu einem Streit gekommen. Der 27-Jährige sei nach dem Sturz des anderen Mannes zunächst weggelaufen, sei aber wenig später dann festgenommen worden. Die näheren Umstände der Tat seien noch unklar. Die Ermittler riefen Zeugen auf, Hinweise zu melden.