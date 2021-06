28-Jähriger prügelt auf Partnerin ein: Gesichtsverletzungen

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Wolfenbüttel (dpa/lni) – Ein 28 Jahre alter Mann hat auf seine 41 Jahre alte Partnerin in Wolfenbüttel eingeprügelt – sie kam vorübergehend in ein Krankenhaus. In der Nacht zu Samstag verschaffte sich der 28-Jährige zunächst gewaltsam Zugang zu der Wohnung der Partnerin, wie die Polizei mitteilte. Er habe sie anschließend mit Schlägen und Tritten verletzt. Den Angaben zufolge erlitt die 41-Jährige blutende Wunden im Gesicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 28-Jährige flüchtete. Gegen ihn wurde ein Aufenthalts- und Näherungsverbot von zehn Tagen ausgesprochen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Am Samstagmorgen war der Täter weiterhin flüchtig.

