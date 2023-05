28-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt an Unfallstelle

Cloppenburg (dpa/lni) –

In Löningen ist ein 28-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am frühen Samstagmorgen auf der Kreisstraße 328 Richtung Ehren unterwegs gewesen und habe in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Wagen sei frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge im Wagen eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.