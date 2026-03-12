28-Jähriger bietet Polizisten Drogen an

Bremen (dpa/lni) –

Ein Drogenhändler hat seine Ware in Bremen Zivilbeamten zum Verkauf angeboten. Als die Polizisten sich auswiesen, versuchte der Mann zu fliehen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten den 28-Jährigen aber stellen und fanden bei der Kontrolle knapp 20 Verkaufseinheiten Cannabis, Kokain, Ecstasy und Bargeld.

Die Bremer Polizei kontrollierte verstärkt im Bahnhofsquartier und im Viertel, um gegen Drogenhandel und Straßenkriminalität vorzugehen. Dabei griffen die Beamten mehrmals bei Deals ein und stellten Drogen sowie Bargeld sicher. Es wurden mehrere Platzverweise erteilt und Strafanzeigen gestellt.