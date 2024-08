28-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

Neumünster (dpa/lno) –

Bei einem Streit in Rendsburg ist ein Mann durch einen Messerstich verletzt worden. Der 28-Jährige habe sich mit einem 35-Jährigen auf einer Straße gestritten, teilte die Polizei mit. Er habe dabei ein Pfefferspray gegen den Älteren eingesetzt. Der 35-Jährige habe daraufhin ein Messer gezückt und Stichbewegungen in Richtung des Jüngeren gemacht. Dabei habe er den 28-Jährigen einmal im Brustbereich verletzt. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. Sein Kontrahent, mit dem er schon längere Zeit im Streit sein soll, flüchtete den Angaben zufolge zunächst in Richtung Bahnhof, meldete sich dann aber telefonisch bei der Polizei und ließ sich festnehmen.