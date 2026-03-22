28-Jähriger bei Schlägerei mit Messer schwer verletzt

Wulfsen (dpa/lni) –

Ein 28 Jahre alter Mann ist bei einer Schlägerei in Wulfsen im Landkreis Harburg mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein Mann wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Am Samstag sei es zunächst zum Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen, auf offener Straße schließlich zur Schlägerei. Dabei erhielt der 28-Jährige einen Messerstich. Außerdem wurde ein 26-Jähriger mit Schlägen und Tritten leicht verletzt.

Die beiden mutmaßlichen Täter, zwei Männer im Alter von 20 und 34 Jahren, flohen im Auto, wurden aber identifiziert. Einer der Beschuldigten wurde vorläufig festgenommen.