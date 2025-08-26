28-Jähriger auf Fehmarn bewusstlos geschlagen

Fehmarn (dpa/lno) –

Ein 28-Jähriger ist in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war er am frühen Samstagmorgen von zwei Menschen angegriffen worden, wie die Polizeidirektion in Lübeck mitteilte.

Das Opfer war bewusstlos und verletzt gefunden worden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat einen 22-jährigen Tatverdächtigen ermittelt, der sich in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort aufgehalten hatte. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von rund 1,7 Promille.

Der zweite Tatverdächtige soll in der Nacht eine schwarze Jacke und eine weiße kurze Hose getragen haben und wird nun von der Polizei gesucht. Die Polizeistation Fehmarn ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen.