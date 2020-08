28-Jährige wird zwischen geparkten Autos sexuell angegriffen

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Eine 28-jährige Frau ist in Hamburg-Rotherbaum Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die Frau sei von einer Feier gekommen und habe zwischen zwei geparkten Autos gestanden, als ein etwa 30 Jahre alter Mann an sie herangetreten sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Unbekannte habe sie am späten Freitagabend unsittlich berührt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Dann sei der Täter Richtung Rothenbaumchaussee geflüchtet. Zum genauen Tatablauf machte die Polizei keine Angaben, die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls im Turmweg.

Polizeimitteilung