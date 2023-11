28-Jährige stirbt nach Autounfall in Klinik

Samern (dpa/lni) –

Eine 28 Jahre alte Frau ist am Freitag nach einem Autounfall im Landkreis Grafschaft Bentheim im Krankenhaus gestorben. Die Frau hatte als Beifahrerin in einem Auto gesessen, das am Vormittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Landesstraße 68 bei Samern abgekommen und gegen einen Baum geprallt war, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und kam per Hubschrauber in die Klinik, wo sie starb. Der Fahrer des Unfallautos, ein 64-Jähriger, wurde leicht verletzt.