278 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus SARS-CoV-2. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 278 Corona-Neuninfektionen registriert worden – so viele wie noch nie seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr. Die Landesregierung veröffentlichte die Zahlen am Mittwochmorgen im Internet. Bisher war der höchste Tageswert für den 22. Oktober mit 209 Fälle gemeldet worden, wie das das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Kiel mitteilte. Zuletzt waren am Montag 164 Corona-Neuinfektionen registriert worden.

In ganz Deutschland haben die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Mittwochmorgen 14 964 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet – das ist ebenfalls eine Höchstzahl. Am Mittwoch vor einer Woche hatte die Zahl bei 7595 gelegen. Am Samstag war mit 14 714 Neuinfektionen der bisherige Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland verzeichnet worden.

Am Vormittag wollte sich Ministerpräsident Daniel Günther mit den anderen Länderchefs absprechen über das weitere bundesweite Vorgehen in der Corona-Krise. Am Mittag (13.00) beginnt dann die Videoschalte der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Bereits am Dienstag hatte Günther drastische Kontaktbeschränkungen für Schleswig-Holstein angekündigt – unabhängig von den Ergebnissen des Gipfels. Sie sollen am Wochenende in Kraft treten. Dann dürfen sich im ganzen Land nur noch maximal zehn Personen zusammen aufhalten. Gaststätten müssen ebenfalls für drei Wochen von 23.00 Uhr bis 6.00 Uhr geschlossen bleiben. Auch andernorts darf in dieser Zeit kein Alkohol verkauft werden.

Zudem soll die Maskenpflicht im Schulunterricht ab der 5. Klasse um drei Wochen verlängert werden. In Gebieten mit hohen Corona-Zahlen soll die Maskenpflicht auf die Klassen 1 bis 4 ausgeweitet werden. Dies betrifft jene Regionen, in denen der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wurde. Veranstaltungen dürfen drei Wochen lang mit maximal 100 Personen stattfinden und dies auch nur dann, wenn strikte Hygienevorgaben eingehalten werden.