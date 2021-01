27 Prozent der über 90-Jährigen leben in Pflegeheimen

Hamburg (dpa/lno) – 27 Prozent aller Hamburger und Hamburgerinnen im Alter von mindestens 90 Jahren haben Ende 2019 in Pflegeheimen gelebt und sind dort vollstationär versorgt worden. Bei den 80- bis unter 90-Jährigen lag der Anteil der Heimbewohnerinnen und -bewohner bei acht Prozent, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Von den 70- bis unter 80-Jährigen wurden zwei Prozent in einem Pflegeheim betreut.

Im Vergleich zur vorigen Erhebung 2017 sank der Anteil der Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner bei den ab 90-Jährigen und bei den 80 bis unter 90-Jährigen jeweils um rund einen Prozentpunkt.

