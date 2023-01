27 Jahre alter Fahrer stirbt bei Zusammenprall mit Bus

Wischhafen (dpa/lni) –

Ein 27-jähriger Transporterfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Bus in Wischhafen (Landkreis Stade) ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei geriet der Mann am Dienstag in einer leichten Kurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Reisebus zusammen. Der 68-jährige Busfahrer, in dessen Fahrzeug sich keine Passagiere befanden, konnte den Zusammenstoß den Angaben zufolge nicht verhindern. Er kam verletzt in ein Krankenhaus.

Der 27-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften mit schwerem Gerät befreit werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zunächst war unklar, ob sich Reisende in dem Bus befinden und verletzt sein könnten. Zahlreiche Notärzte wurden informiert und auch ein Hamburger Rettungshubschrauber war unterwegs, flog aber wieder zurück. Die Bundesstraße 495 war für mehrere Stunden voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Das Fahrzeug des 27-Jährigen und der Bus wurden bei dem Unfall total beschädigt. Die Polizei ging von einem Gesamtschaden von etwa 90.000 Euro aus.