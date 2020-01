27-Jähriger weist in IS-Prozess Vorwürfe zurück

Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa/Archiv

Hamburg (dpa/lno) – Ein mutmaßliches IS-Mitglied hat beim Prozessauftakt am Oberlandesgericht Hamburg die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen, von Mai bis Juni 2014 Kämpfer für den «Islamischen Staat» gewesen zu sein. Nie habe er an Kampfhandlungen teilgenommen, teilte er in einer Erklärung seines Anwalts am Montag mit. Wie ein mutmaßlich vom «Islamischen Staat» (IS) stammender Registrierbogen mit mehreren Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten bei Name, Geburtsdatum, Nationalität, Familienstand und Meldeadresse entstanden sei, könne er nicht erklären.

Der 27-Jährige räumte einen zweitägigen Aufenthalt in Syrien ein. Er habe dort mit Freunden Hilfsgüter verteilt, die er vorher in der Türkei gekauft habe. Nach einer Übernachtung sei er wieder zurück in die Türkei, wo er sich bei einem Verkehrsunfall einen Trümmerbruch des Unterarms zugezogen habe. Um den Unterarm zu versorgen, sei er zurück nach Deutschland gereist. Den genauen zeitlichen Ablauf könne er nicht wiedergeben.