27-Jähriger wegen Totschlags an seinem Vater vor Gericht

Der Schriftzug «Landgericht, Amtsgericht, Arbeitsgericht» steht am Haupteingang zum Landgericht Göttingen. Foto: Swen Pförtner/dpa

Göttingen (dpa/lni) – In Göttingen muss sich von heute an (9.00 Uhr) ein 27-Jähriger wegen Totschlags vor dem Landgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seinen Vater getötet zu haben. Wie ein Sprecher des zuständigen Landgerichtes Göttingen mitteilte, soll der Deutsche seinen Vater am 12. Mai 2021 in dessen Haus getötet haben. Den Leichnam habe er anschließend mit Benzin übergossen und angezündet. Die Anklage lautet auf Totschlag.

Durch das Legen des Feuers soll auch das Haus beschädigt worden sein. Den Angaben nach verletzte der Angeklagte zudem seine damalige Lebensgefährtin. Am ersten Prozesstag wird unter anderem die Vernehmung von drei Zeugen erwartet.

