27-Jähriger von Lastwagen erfasst: Lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) – Ein 27-Jähriger ist in Hamburg von einem Lastwagen erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei teilte mit, der Mann habe am frühen Mittwochabend zu Fuß die Steilshooper Allee überqueren wollen und dabei vermutlich das herannahende Fahrzeug übersehen. Er sei von dem 3,5 Tonnen schweren Transporter erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert worden. Der 27-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

