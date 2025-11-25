27-Jähriger tritt Führerhaustür in S-Bahn ein und randaliert

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann hat in einer S-Bahn in Hamburg während der Fahrt grundlos die Tür zum Fahrzeugführerstand eingetreten. Die Türscheibe sei dabei auf der Fahrt von Poppenbüttel nach Ohlsdorf komplett zerstört worden und während der Fahrt auf den DB-Mitarbeiter gefallen, teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Hamburg mit. «Der Triebfahrzeugführer war völlig erschrocken und stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens.»

Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Der Fahrer konnte die Bahn im S-Bahnhof Ohlsdorf stoppen. Als die Bundespolizei den Bahnhof erreichte, war der tatverdächtige Randalierer aus der S-Bahn geflüchtet. Er wurde später von Polizisten gestellt und vorläufig festgenommen. Der Mann wurde zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof gebracht und zunächst in Unterbindungsgewahrsam genommen – später durfte er gehen.

Gegen den 27-jährigen Randalierer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Verletzt wurde niemand. Zeugen und der 27-jährige Fahrzeugführer berichteten, dass der aggressive Mann zuvor grundlos Fahrgäste beleidigt und bedroht haben soll. Beruhigungsversuche durch Fahrgäste blieben demnach erfolglos. Die Kosten der Schäden und des Ausfalls der S-Bahn sind der Bundespolizei nicht bekannt. Die Bundespolizeiinspektion Hamburg ermittelt in dem Fall.