27-Jähriger stürzt an den Landungsbrücken in Elbe

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 27 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Sonntag an den Hamburger Landungsbrücken (St. Pauli) in die Elbe gefallen. Der Mann sei aus bislang ungeklärter Ursache von der Brücke 4 ins Wasser gestürzt, sagte ein Polizeisprecher.

Passanten hätten dem Mann einen Rettungsring zugeworfen und den Notruf getätigt. Der 27-Jährige habe sich selbst an dem Ring festhalten und aus dem Wasser retten können. Laut Polizeiangaben war er alkoholisiert und unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fremdverschulden könne nach Angaben des Mannes ausgeschlossen werden. Zuerst hatte die »Hamburger Morgenpost« berichtet.