27-Jähriger nach lebensbedrohlichem Messerangriff verhaftet

Hamburg (dpa/lno) –

Rund zwei Monate nach dem lebensgefährlichen Messerangriff auf einen 25-Jährigen im Hamburger Stadtteil St. Pauli hat die Polizei einen 27-Jährigen verhaftet. Der Mann sei am Montag vor seiner Wohnung im Stadtteil Eimsbüttel dingfest gemacht worden, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung des Deutschen und seiner Wohnung sei zudem eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel gefunden worden. Der 27-Jährige sitze nun im Untersuchungsgefängnis.

Ihm wird vorgeworfen, den 25-Jährigen am 4. Mai nach einem Streit am frühen Morgen mit einem Messer lebensbedrohlich am Bauch verletzt zu haben. Das Opfer konnte durch eine Notoperation im Krankenhaus gerettet werden. Im Zuge der Ermittlungen identifizierte die Polizei nach eigenen Angaben einen 28 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter sowie als deren Begleiterin eine 28-jährige Frau, die nach der Tat mit dem 25-Jährigen geflüchtet seien.

Auch deren Wohnungen in Altona-Nord und Volksdorf seien am Montag und Dienstag durchsucht und Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Der 28-Jährige sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Die Begleiterin werde lediglich als Zeugin geführt. Die Ermittlungen dauerten an.