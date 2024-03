27-jähriger Motorradfahrer aus NRW stirbt bei Unfall

Lauenförde (dpa) –

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen ist bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Lauenförde in Niedersachsen (Landkreis Holzminden) gestorben. Der Mann habe auf der Bundesstraße 241 im Bereich einer Kurve am Sonntagmittag die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei damit gegen die Schutzplanke geprallt, teilte die Polizei in Holzminden am Abend mit. Der Motorradfahrer aus dem Kreis Höxter starb demnach trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt.