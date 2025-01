27-Jähriger in Untersuchungshaft nach Streit mit Hammer

Nach einer heftigen Auseinandersetzung sitzt ein 27-Jähriger in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Bremerhaven (dpa/lni) –

Ein Streit in der Silvesternacht ist in Bremerhaven-Lehe dermaßen eskaliert, dass ein 27-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft genommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten der Beschuldigte und sein 48 Jahre alter Bekannter gemeinsam gefeiert, wie die Polizei mitteilte.

Nach einem Streit hatte der Jüngere demnach zunächst die Wohnung des 48-Jährigen verlassen, kam gegen Morgen zurück und schlug mit einem Hammer und anderen Gegenständen auf den Älteren ein. Ein Zeuge bemerkte die Tat und rief die Polizei, der 27-Jährigen ließ sich widerstandslos festnehmen. Das schwer verletzte Opfer kam ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Bremen, Zweigstelle Bremerhaven, führt das Ermittlungsverfahren fort.