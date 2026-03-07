27-Jährige in Walsrode durch Stiche schwer verletzt

Walsrode (dpa/lni) –

Eine Frau ist in Walsrode durch Stiche schwer verletzt worden. Passanten wurden am späten Nachmittag in der Nähe einer Schule auf die verletzte 27-Jährige aufmerksam und riefen einen Krankenwagen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Daraufhin hätten Rettungskräfte sie medizinisch versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei erklärte, sie fahnde derzeit mit verstärkten Kräften nach dem Täter und ermittele zu den Hintergründen der Tat.