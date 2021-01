265 neue Corona-Infektionen: Inzidenz steigt auf 97,2

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Neuinfektionen hat sich am Sonntag um 265 erhöht. Das sind 61 mehr als am Samstag und 119 mehr als am Sonntag vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte (Stand: 11.50 Uhr). Die Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg von 90,9 auf 97,2. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 115,1.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag meldeten die Hamburger Gesundheitsämter elf weitere Todesfälle. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 987. Insgesamt haben sich laut Hamburger Gesundheitsbehörde seit Ausbruch der Pandemie in der Hansestadt 44 725 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 36 600 als genesen.

In Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Freitag 455 Corona-Patienten stationär behandelt. 101 von ihnen lagen auf Intensivstationen.

© dpa-infocom, dpa:210124-99-149089/2

