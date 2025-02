265 Millionen Euro für Niedersachsens Hochschulen

Minister Mohrs will Niedersachsens Forschungslandschaft breit und profiliert aufstellen. Ella Wenzel/dpa

Das Wissenschaftsministerium und die Volkswagenstiftung fördern Niedersachsens Hochschulen mit 265 Millionen Euro. Es sei die größte und ambitionierteste Förderinitiative, die das Land und die Stiftung jemals hatten, sagte Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Das Geld stammt aus dem gemeinsamen Förderprogramm «zukunft.niedersachsen».

Die Anforderungen an die Hochschulen hätten sich geändert. «Wir wollen deshalb, dass die Hochschulen für sich eine Strategie entwickeln und ihr Profil schärfen», sagte Mohrs. «Sie sollen individuelle Antworten auf diese Anforderungen geben.» Das Geld könne in den nächsten fünf bis sieben Jahren in vielen Bereichen eingesetzt werden – von Professuren, die besetzt werden könnten, bis hin zu neuen Studiengängen oder Forschungsschwerpunkten.

Wissenschaftsminister: Programm ist einmalige Chance

Der große Betrag sei vor allem der Sonderdividende aus dem Börsengang von Porsche 2022 zu verdanken. Die Stiftung erhielt einmalig 576,3 Millionen Euro. Hinzu kommen jährlich Dividenden auf mehr als 30 Millionen VW-Aktien des Landes Niedersachsen. «Wir gehen nicht davon aus, dass wir absehbar noch mal ein Förderprogramm in dieser Dimension auf die Beine stellen können», sagte Mohrs. Deshalb sei das Programm als einmalige Chance zu begreifen.

Der Generalsekretär der Volkswagenstiftung, Georg Schütte, sagte, Ziel sei es, dauerhafte Veränderungen möglich zu machen, sodass die Hochschulen am Ende besser dastünden als heute. Die Entwicklungsprozesse sollten dann aber eigenständig weiterlaufen können. «Wir machen die Universitäten modern und zukunftsfähig, damit sie für die 30er-Jahre gut aufgestellt sind.»

Das Ministerium und die Stiftung wollen heute (11.00 Uhr) bekannt geben, welche Hochschulen wie viel Geld bekommen.